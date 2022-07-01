«Ак Барс» официально объявил о назначении Знарка на должность главного тренера

Казанский «Ак Барс» официально объявил о назначении Олег Знарка на должность главного тренера клуба.



Отмечается, что контракт с 59-летним специалистом подписан сроком на один год. Знарок стал 20-м главным тренером в истории клуба.



Ранее Знарок возглавлял московский «Спартак» (2019-2021), также он работал в Континентальной хоккейной лиге в ХК МВД (2008-2010), московском «Динамо» (2010-2014), СКА (2016-2018), выиграв с бело-голубыми два Кубка Гагарина в 2012 и 2013 году, а также один трофей с санкт-петербургским клубом (2017). Знарок возглавлял сборную России по хоккею (2014-2018), с которой стал олимпийским чемпионом — 2018 и чемпионом мира.



Ранее «Ак Барс» возглавлял Дмитрий Квартальнов, который покинул пост весной 2022 года.