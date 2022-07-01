Стал известен тренерский штаб Олега Знарка в «Ак Барсе»

Пресс-служба казанского «Ак Барса» опубликовала тренерский штаб нового наставника клуба Олега Знарка.
В него вошли Юрий Бабенко, который ранее возглавлял подмосковный «Витязь», Александр Бойков, Александр Агопеев в качестве тренера вратарей, тренером по физподготовке назначен Денис Коротышев. Отмечается, что контракты со специалистами рассчитаны сроком на один год.
Ранее «Ак Барса» официально объявил о назначении Олега Знарка главным тренером клуба, его соглашение также подписано на один год.
Напомним, ранее казанцев тренировал Дмитрий Квартальнов, возглавивший команду в 2019 году. Наивысшим достижением тренера в клубе стал выход в полуфинал Кубка Гагарина — 2021. «Ак Барс» выигрывал Кубок Гагарина трижды: в 2009, 2010 и 2018 году, а также выходил в финал в 2015 году.
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