Техническая готовность «G-Drive Арены» — 84%. Открытие стадиона состоится в сентябре

Официальный сайт «G-Drive Арены» рассказал об итогах строительства стадиона из июнь 2022 года.



«По всему зданию выполняются отделочные работы. В чаше ведётся монтаж ограждений, монтируется подсистема под акустические панели, устанавливается металлокаркас под светодиодные дисплеи по периметру трибун. Проведены испытания стационарных пожарных роботов.



В здании смонтировано 14 лифтов и 8 эскалаторов. Продолжается монтаж инженерных систем пожаротушения, вентиляции, дымоудаления, кондиционирования, водоснабжения и канализации, а также силовые и слаботочные сети. Здание подключено к городским инженерным сетям водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, сетям связи.



На прилегающей территории завершаются работы по благоустройству: укладывается тротуарная плитка, опоры освещения, ведётся озеленение. Начался монтаж ограждения. Техническая готовность — 84%», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что открытие стадиона запланировано на 15 сентября 2022 года. Вместимость новой арены — 12 тыс. зрителей.

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