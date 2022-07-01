Песков прокомментировал слова президента Финляндии, что он не сыграет в хоккей с Путиным

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал слова главы Финляндии Саули Ниинистё, что он больше не сыграет в хоккей с российским президентом.



«На самом деле спорт, и такой командный спорт, как хоккей, способствует формированию взаимного доверия. И с этой точки зрения в своё время это была очень-очень хорошая, позитивная практика в самом начале президентского пути господина Ниинистё.



Ну, теперь он говорит, что не будет играть. У Путина нет недостатка в членах его команды, общей команды. Поэтому Путин в хоккей играет, делает это регулярно», – приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».



Отметим, что Путин и Ниинистё вместе выходили на лёд в Санкт-Петербурге в 2012 году.

Новость по теме Президент Финляндии заявил, что больше не сыграет в хоккей с Путиным