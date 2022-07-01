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«Северсталь» опубликовала план подготовки к предстоящему сезону КХЛ

«Северсталь» опубликовала план подготовки к предстоящему сезону КХЛ
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Пресс-служба череповецкой «Северстали» показала план подготовки клуба к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги.

12 — 13 июля: углублённое медицинское обследование;

15 — 24 июля: учебно-тренировочный сбор (Череповец);

25 июля — 8 августа: учебно-тренировочный сбор (Минск, Беларусь);

5 августа — товарищеский матч с «Витязем» (возможны корректировки дат тренировочных встреч);

10 — 13 августа: участие в турнире «Кубок Республики Башкортостан» (Уфа);

17 — 24 августа: учебно-тренировочный сбор (Череповец);

23 — 28 августа: участие в турнире имени Н.Г. Пучкова (Санкт-Петербург).

Напомним, в прошедшем сезоне «Северсталь» вышла в плей-офф КХЛ, где в первом раунде уступила московскому «Динамо» со счётом 3-4 в серии.

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