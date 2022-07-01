Бучневич: я не забью 50 голов, как Овечкин, но могу привнести команде что-то другое

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич рассказал о переходе в стан «блюзменов» из «Нью-Йорк Рейнджерс».
«При переходе представлял, с кем в «Блюз» буду выходить в одной тройке? Если честно, нет. Я против них играл-то всего 4-5 раз. Знал, что там есть Тарасенко, Барбашёв. Но в остальном никого толком не знал, о некоторых вообще никогда не слышал. Играли же в разных конференциях. Защитников помнил – тех, кто поопытнее; против них, естественно, играл. В общем, до перехода особо не следил за «Сент-Луисом».
Когда пришёл, ко мне все хорошо отнеслись, ребята очень добрые. Всегда во всем помогали. Думаю, что и я привнёс в команду свою частичку. По крайней мере, в этом сезоне «Сент-Луис» доволен обменом.
Ещё и забил в первой игре? Люди, которые понимают в хоккее, следят не только за статистикой и очками, там есть масса других моментов, как ты можешь повлиять на игру. Это для вас голы – самое важное, а для меня – нет.
Важно просто помогать команде. Понятно, что я не забью 50 голов, как Овечкин, но я могу и что-то другое привнести. Создавать моменты для командного результата, например.
В «Рейнджерс» играл справа, а сейчас – слева. Тяжело перестраиваться? Не путался с Тарасенко? Мы вместе с тренерами обсудили, что по возможности он будет выходить справа. Поговорили с Тарасенко – тем более по-русски намного проще договориться о чём-то – и решили: кто первый приедет – тот и справа, а второй – просто смотрит по ситуации. Он понимал, что мне непривычно играть слева – и если я приезжал первый в зону с правого борта, то он ехал налево – и никаких проблем не было. И наоборот. Друг от друга играли – и ничего такого не происходило. Не было такого: вот, я только справа – и всё. Мы же русские ребята, не ездим по рельсам.
В этом сезоне ваша команда была одной из самых русских в НХЛ. Другие игроки из команды как-то обращали на это внимание? Иногда шутили в команде: «О, красная армия». А больше ничего такого и не вспомню», — цитирует Бучневича Sports.ru.
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