Крылов сообщил, что на новой арене «Авангарда» сдвинулись сроки заливки тестового льда

Председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал омскому «12 каналу» ситуацию с заливкой тестового льда на новой арене.



«Вся инженерная система под лёд у нас уже готова и испытана. Уже приехали лёдозаливочные машины. Мы действительно были готовы в июне залить лёд, но сдвинулись сроки из-за того, что задержалась поставка бортов.



Вы знаете, какая сейчас ситуация с поставками оборудования. Нас эта проблема тоже касается. Борт застрял на таможне. Наморозить лёд никакой сложности нет, но для полноценной заливки, конечно же, нужен борт. Мы ожидаем его поставки на объект буквально в ближайшее время. Под него уже установлены закладные, и мы зальём лёд сразу, как только борт приедет к нам на площадку в Омск. Рассчитываем, что это произойдёт до середины июля.



В целом перенос сроков не так критичен, как мне кажется. Другие работы в чаше активно продолжаются. Мы готовимся к переезду команды в Омск», — сказал Крылов.