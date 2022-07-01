Тертышный – о Ничушкине: надо иметь большие яйца, чтобы играть с травмой и брать Кубок

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный поделился мнением об игре форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина в минувшем сезоне. Воспитанник челябинского хоккея стал обладателем Кубка Стэнли и провёл самый результативный плей-офф в карьере.
«Чем удивил Ничушкин? Характером, на мой взгляд. Я его видел ещё по школе, когда он играл за старшие года, потом в Вышке. Прогресс у него был сумасшедшим. Талантливый, физикой не обделен, умный.
Надо было справиться с тем, что он не забивал очень долго, некоторых людей это ломает. Вышел на уровень, когда в чемпионской команде он один из лидеров.
Сейчас поднял Кубок, это дорогого стоит. Тем более играл с травмами – читал в интервью, видел видео, что-то сломано было. Надо иметь большие яйца, чтобы играть с травмой, выходить и брать Кубок.
Можно ли по его игре спортшкольников учить форчеку? Да много по кому можно, это тоже наука, как правильно подобраться к защитнику. Не все это умеют. Нужно вовремя накрывать. Многие говорят «Тупо кто-то бегает». Но у каждого же своя роль в команде, её тоже надо выполнять на должном уровне.
Валера выполняет её на пять с плюсом. У них в «Колорадо» много ребят таких было, помоложе ещё. Классно накрывали, я смотрел. В «Тампе» есть такие ребята. Даже Никита Кучеров классно накрывает на самом деле», – цитирует Тертышного официальный сайт «Трактора».
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