«Ак Барс» анонсировал возвращение Галиева, сравнив его с переходом Роналду в «МЮ» в 2021-м

«Ак Барс» в телеграм-канале анонсировал возвращение нападающего московского «Динамо» Станислава Галиева в казанский клуб. Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала видео с возвращением Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», Дани Алвеса – в «Барселону» и Златана Ибрагимовича – в «Милан», а в последнем кадре ролика был Галиев в форме «Ак Барса».

«Самые долгожданные камбэки», – подписал клуб опубликованное видео.

Напомним, Галиев выступал за «Ак Барс» с сезона-2017/2018 по чемпионат-2020/2021. Прошлый год хоккеист провёл в московском «Динамо», за которое сыграл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забил 25 голов и отдал 17 результативных передач. В плей-офф на его счету шесть голов в 11 встречах.