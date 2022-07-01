Агент отреагировал на информацию о задержании Ивана Федотова в Санкт-Петербурге

Игорь Парашкин, агент голкипера сборной России и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, прокомментировал информацию о задержании игрока из-за уклонения от военной службы.

«Пока не могу прокомментировать информацию о задержании Федотова. Я пока не в курсе, что произошло», — сказал Парашкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появилась информация, что военная прокуратура обратилась в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Сообщалось, что вратарь подозревается в уклонении от военной службы.

В прошедшем сезоне Федотов был признан лучшим вратарём КХЛ.

На его счету 26 матчей в регулярном чемпионате, где он оформил два шат-аута. Также он провёл 22 матча в плей-офф и сыграл один матч «на ноль».