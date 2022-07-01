Борис Михайлов — о задержании Федотова: и в мыслях не было, что он может уйти в армию

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на информацию о том, что в Петербурге задержали вратаря сборной России и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова.



«Почему же его карьера под угрозой? Сейчас идёт призывной период. Его, может, вызывали в военкомат, а он не являлся. В связи с этим его задержали для выяснения всех обстоятельств. Я предполагаю только это. Думаю, что в ближайшее время будут какие-то сведения. У меня и в мыслях не было, что он может уйти в армию», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, сообщалось о том, что Федотов подозревается в уклонении от военной службы.

По итогам прошлого сезона Иван Федотов был признан лучшим голкипером КХЛ.