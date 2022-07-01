«Просто так никого не принимают. Сам виноват». Кожевников — о задержании вратаря Федотова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на информацию о задержании вратаря сборной России и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова по подозрению в уклонении от военной службы.
«Просто так у нас никого не принимают. Значит, где-то он напорол. Подозревают в уклонении от армии? Не встал на учёт. У нас есть Конституция. Он сам виноват. Это может сказаться плохо на его карьере. Однако, думаю, люди разберутся с этой ситуацией.
Надо было в институте учиться и поднимать своё образование. Без образования не знаешь каких-то вещей. Надо поднимать образование, а не только в хоккей играть. Разберутся», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в прошедшем сезоне вратарь выступал за московский ЦСКА.
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