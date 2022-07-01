«Динамо» подтвердило обмен Галиева на Джордана Уила

Московское «Динамо» в телеграм-канале подтвердило обмен форварда Станислава Галиева в казанский «Ак Барс». Взамен клуб получил канадского нападающего Джордана Уила.

Ранее «Чемпионат» сообщал о переходе Уила в московский клуб, а также об условиях контракта с ним. По нашей информации, игрок заключит двухлетнее соглашение с московским клубом.

Для 30-летнего Уила сезон-2021/2022 был первым в Континентальной хоккейной лиге. Он провёл 42 матча за «Ак Барс» в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина и набрал 32 (12+20) очка при показателе полезности «-1».



Ранее Уил выступал в НХЛ, где играл за «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфию Флайерз» и «Монреаль Канадиенс».

Галиев выступал за «Ак Барс» с сезона-2017/2018 по чемпионат-2020/2021. Прошлый год хоккеист провёл в московском «Динамо», за которое сыграл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забил 25 голов и отдал 17 результативных передач. В плей-офф на его счету шесть голов в 11 встречах.