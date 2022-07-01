«Уил более разноплановый игрок». Генменеджер «Динамо» — об обмене Галиева на Джордана Уила

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал обмен канадского форварда Джордана Уила в клуб.



«Джордан Уил — универсальный форвард, способный сыграть как в центре, так и с краю. Креативно в атаке и надёжно в обороне. В большинстве Джордан может не только исполнить роль распасовщика, но и действовать на синей линии на месте защитника. Поэтому мы сделали выбор в его пользу при обмене на Станислава Галиева. Мы считаем, что Уил более разноплановый игрок, который может закрыть несколько разных позиций», – цитирует Сопина официальный сайт клуба.

Для 30-летнего Уила сезон-2021/2022 был первым в КХЛ. Он провёл 42 матча за «Ак Барс» в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина и набрал 32 (12+20) очка при показателе полезности «-1».



Ранее форвард играл в Национальной хоккейной лиге, где выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфию Флайерз» и «Монреаль Канадиенс».