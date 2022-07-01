Губерниев: в Филадельфии Федотова военкомат бы точно не задержал — надо было уезжать

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о задержании голкипера «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова.
«Он должен был какие-то документы оформлять, как мне кажется. Если он там как военнослужащий спортивной роты или ещё что-то. Мы живём в стране, законы которой нужно соблюдать. Если есть основания, значит, у меня вопросы и к Федотову, и к его родителям, и к клубу.
Ребят, вы не могли решить эти вопросы? Это как-то странно. Команда — Центральный спортивный клуб армии. Можно было как-то решить этот вопрос. Отсрочка есть. Это проблема, которую клуб и хоккеист не решили.
Планирующийся переход в «Филадельфию»? Надо было ему раньше уехать, потому что в Филадельфии военкомат бы точно не задержал. Раз он уехал, то вопрос надо как-то решать в правовой плоскости», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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