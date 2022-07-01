Ник Пол подписал семилетний контракт с «Тампой» с кэпхитом $ 3,15 млн
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ник Пол подписал семилетний контракт с клубом, сообщает CapFriendly в «Твиттере». Кэпхит составит $ 3,15 млн.
В первый сезон зарплата игрока составит $ 750 тыс. + $ 3,4 млн в качестве бонусов.
2023/2024 – $ 2,15 млн + $ 2 млн;
2024/2025 – $ 3,25 млн;
2025/2026 – $ 3 млн;
2026/2027 – $ 1,5 млн + $ 1 млн;
2027/2028 – $ 1,5 млн + $ 1 млн;
2028/2029 – $ 1,5 млн + $ 1 млн.
27-летний Пол был обменян из «Оттавы Сенаторз» перед дедлайном. В 21 игре регулярного чемпионата НХЛ в составе «молний» форвард набрал 14 (5+9) очков – в среднем у него 0,67 результативного балла за матч, и это шестой показатель в команде. Плей-офф-2022 стал для него первым в карьере, в 23 встречах на его счету девять (5+4) очков.
Новость по темеФорвард «Тампы» Пол выразил желание остаться в команде
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