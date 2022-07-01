Галиев прокомментировал возвращение в «Ак Барс»

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал возвращение в команду после сезона в московском «Динамо».
«Я счастлив вернуться в «Ак Барс», долго этого ждал и надеялся, что всё получится. Спасибо обоим клубам за такой хороший итог. Я всегда любил Казань, соскучился по городу, болельщикам, друзьям и знакомым, вкусной еде. Ожидания от будущего сезона большие, у нас собирается команда, которой мы пойдём только за Кубком. Других задач у «Ак Барса» никогда не было», — цитирует Галиева официальный сайт казанцев.
Напомним, форвард был обменян в «Ак Барс» на канадского нападающего Джордана Уила.
За московское «Динамо» в прошлом сезоне Галиев сыграл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забил 25 голов и отдал 17 результативных передач. В плей-офф на его счету шесть голов в 11 встречах.
- 1 июля 2022
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