«Трактор» подписал пробный контракт с форвардом Котляревским
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Челябинский «Трактор» заключил пробный контракт с нападающим Михаилом Котляревским, сообщает официальный сайт КХЛ.
В прошедшем сезоне форвард выступал в КХЛ за «Адмирал» и «Сочи», а также играл в ВХЛ за новокузнецкий «Металлург».
В составе «Адмирала» хоккеист забросил одну шайбу в шести играх, за «Сочи» провёл пять матчей.
Также на счету Котляревского 19 игр в регулярном чемпионате ВХЛ, где он отметился 10 баллами: забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач. В плей-офф у него два балла (1+1) в пяти играх.
По итогам прошлого сезона «Трактор» занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ и вышел в плей-офф, где дошёл до финала конференции и уступил магнитогорскому «Металлургу».
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