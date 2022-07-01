«Трактор» подписал пробный контракт с форвардом Котляревским

Челябинский «Трактор» заключил пробный контракт с нападающим Михаилом Котляревским, сообщает официальный сайт КХЛ.

В прошедшем сезоне форвард выступал в КХЛ за «Адмирал» и «Сочи», а также играл в ВХЛ за новокузнецкий «Металлург».

В составе «Адмирала» хоккеист забросил одну шайбу в шести играх, за «Сочи» провёл пять матчей.

Также на счету Котляревского 19 игр в регулярном чемпионате ВХЛ, где он отметился 10 баллами: забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач. В плей-офф у него два балла (1+1) в пяти играх.

По итогам прошлого сезона «Трактор» занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ и вышел в плей-офф, где дошёл до финала конференции и уступил магнитогорскому «Металлургу».