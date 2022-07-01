Разин рассказал, как будут проходить предсезонные сборы «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о предстоящих тренировочных сборах.

«До сборов осталось ровно две недели. Сейчас у ребят «втягивающий цикл». Они занимаются самостоятельно. Те, кто этого не делает, не смогут выдержать нагрузки, которые мы им предложим в первые десять дней. Этот отрезок будет называться: «ударный цикл»! Он самый сложный и тяжёлый для хоккеистов во всём сезоне. На этот этап мы берём семь пятёрок и три вратаря. 20-го и 24-го запланированы две «двусторонки». По итогам этого сбора (не игр) в Минск едут шесть пятёрок.



Белорусский отрезок называется: «технико-тактический». Первый сбор – работа над физикой, второй – над техникой и тактикой. Оттачиваем всё это в играх в Минске и Уфе. Эта поездка будет очень длительная, поэтому по её окончании ребята получат три выходных. Кто-то поедет к жёнам, кто-то к подругам!



Набравшись сил, ещё немножко потренируемся с баллонами! Отшлифуем тактику, и определимся с оптимальными сочетаниями в пятёрках в играх в Санкт-Петербурге.

Все пролетит быстро! Скоро сезон!», – написал Разин в телеграм-канале.