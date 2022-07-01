Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин рассказал, как будут проходить предсезонные сборы «Северстали»

Разин рассказал, как будут проходить предсезонные сборы «Северстали»
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о предстоящих тренировочных сборах.

«До сборов осталось ровно две недели. Сейчас у ребят «втягивающий цикл». Они занимаются самостоятельно. Те, кто этого не делает, не смогут выдержать нагрузки, которые мы им предложим в первые десять дней. Этот отрезок будет называться: «ударный цикл»! Он самый сложный и тяжёлый для хоккеистов во всём сезоне. На этот этап мы берём семь пятёрок и три вратаря. 20-го и 24-го запланированы две «двусторонки». По итогам этого сбора (не игр) в Минск едут шесть пятёрок.

Белорусский отрезок называется: «технико-тактический». Первый сбор – работа над физикой, второй – над техникой и тактикой. Оттачиваем всё это в играх в Минске и Уфе. Эта поездка будет очень длительная, поэтому по её окончании ребята получат три выходных. Кто-то поедет к жёнам, кто-то к подругам!

Набравшись сил, ещё немножко потренируемся с баллонами! Отшлифуем тактику, и определимся с оптимальными сочетаниями в пятёрках в играх в Санкт-Петербурге.

Все пролетит быстро! Скоро сезон!», – написал Разин в телеграм-канале.

Новость по теме
«Северсталь» опубликовала план подготовки к предстоящему сезону КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022