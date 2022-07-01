СКА подписал контракт с канадским защитником Грантом

Петербургский СКА подписал контракт с канадским защитником Алексом Грантом, сообщает официальный сайт петербуржцев. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год и будет действовать до 30 апреля 2023 года.

На драфте НХЛ – 2007 Грант был выбран «Питтсбург Пингвинз» под общим 118-м номером. В 2013 году хоккеист перешел в «Анахайм Дакс». Также в НХЛ он выступал за «Аризону Койотс».

В КХЛ хоккеист играл за финский «Йокерит» с сезона-2021/2022. За это время Грант успел дважды поучаствовать в Матчах Звёзд КХЛ. В минувшем сезоне защитник сыграл 27 матчей и набрал 12 очков: забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.

По итогам прошлого сезона СКА занял первое место в таблице Западной конференции. В плей-офф армейцы дошли до финала конференции.