«Тампа» выставила российского голкипера Мифтахова на безусловный драфт отказов

«Тампа-Бэй Лайтнинг» выставил российского голкипера Амира Мифтахова на безусловный драфт отказов, сообщает известный инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере».
В текущем сезоне голкипер выступал в ECHL, а также дебютировал в АХЛ за фарм-клуб «Тампы» «Сиракьюз Кранч». В первой же встрече вратарь отметился результативной передачей. Всего на его счету 22 матча в регулярном чемпионате АХЛ и три шат-аута.
По итогам регулярного чемпионата АХЛ «Сиракьюз Кранч» занял второе место в таблице Северного дивизиона АХЛ и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Лаваль Рокет».
Напомним, в КХЛ права на хоккеиста принадлежат казанскому «Ак Барсу». Вратарь выступал за казанцев до сезона-2021/2022.
За «Ак Барс» Мифтахов провёл девять игр в КХЛ и оформил один шат-аут в сезоне-2020/2021.
- 1 июля 2022
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