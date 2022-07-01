«Тампа» выставила российского голкипера Мифтахова на безусловный драфт отказов

«Тампа-Бэй Лайтнинг» выставил российского голкипера Амира Мифтахова на безусловный драфт отказов, сообщает известный инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере».

В текущем сезоне голкипер выступал в ECHL, а также дебютировал в АХЛ за фарм-клуб «Тампы» «Сиракьюз Кранч». В первой же встрече вратарь отметился результативной передачей. Всего на его счету 22 матча в регулярном чемпионате АХЛ и три шат-аута.

По итогам регулярного чемпионата АХЛ «Сиракьюз Кранч» занял второе место в таблице Северного дивизиона АХЛ и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Лаваль Рокет».

Напомним, в КХЛ права на хоккеиста принадлежат казанскому «Ак Барсу». Вратарь выступал за казанцев до сезона-2021/2022.

За «Ак Барс» Мифтахов провёл девять игр в КХЛ и оформил один шат-аут в сезоне-2020/2021.