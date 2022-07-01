А. Юдин: Грант добавит обороне СКА мощи и надёжности

Заслуженный мастер спорта тренер Александр Юдин поделился мнением о переходе бывшего защитника «Йокерита» Алекса Гранта в СКА.



«Сейчас на рынке практически нет классных легионеров, поэтому подписание контракта с Алексом Грантом – серьёзное усиление для СКА. Этому защитнику не потребуется время на адаптацию: он много лет отыграл в КХЛ и прекрасно знаком с лигой, так что сможет быстро вписаться. Грант — высокий, габаритный игрок с длинными руками, он добавит обороне СКА мощи и надёжности. К тому же он праворукий, что ценится вдвойне. В «Йокерите» он здорово проявлял себя, так что петербуржцы качественно закрыли одну из легионерских позиций. Да и в целом трансферную кампанию СКА в это межсезонье можно оценивать позитивно: армейцы приобрели сильных игроков и в атаку, и в оборону», — сказал Юдин «Чемпионату».

Новость по теме СКА подписал контракт с канадским защитником Грантом