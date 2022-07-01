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«Бостон» назначил Джима Монтгомери на пост главного тренера клуба

«Бостон» назначил Джима Монтгомери на пост главного тренера клуба
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Джим Монтгомери назначен главным тренером «Бостон Брюинз», сообщает официальный сайт клуба. Специалист стал 29-м главным тренером в истории команды.

«Бостон Брюинз» рады представить Джима Монтгомери в качестве следующего главного тренера «Бостона» и приветствовать Джима, его жену Эмили и его детей Джея Пи, Колина, Аву и Оливию в городе Бостон. У Джима есть история побед, и на протяжении всего процесса собеседования он демонстрировал свою способность находить общий язык со всеми типами игроков, в то же время требуя, чтобы его команды играли структурированно. Мы рады, что Джим начинает вносить свой вклад в нашу команду», – цитирует генерального менеджера клуба Дона Суини официальный сайт «Бостона».

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