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Александр Георгиев попросил обмен из «Рейнджерс»

Александр Георгиев попросил обмен из «Рейнджерс»
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев хочет покинуть клуб, сообщает Maple Leafs Insider со ссылкой на The Athletic.

По данным источника, Георгиев попросил клуб обменять его. Также, запрос на обмен запросил нападающий Жюльен Готье.

Отметим, что в минувшем сезоне 26-летний Георгиев сыграл 33 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, победив в 15 из них при коэффициенте надёжности 2.92 и 89,8% отражённых бросков. На стадии плей-офф на его счету два матча.

Всего за карьеру в НХЛ Георгиев принял участие в 129 матчах, в которых одержал 58 побед.

В прошлом сезоне «Рейнджерс» добрался до полуфинала плей-офф НХЛ, где уступил в серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-4.

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