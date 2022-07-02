Канадский журналист: некоторые считают, что половина команд НХЛ проявят интерес к Михееву

Канадский журналист Крис Джонстон считает, что интерес к российскому нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Илье Михееву проявят половина команд Национальной хоккейной лиги.

«Некоторые считают, что половина команд лиги проявят к нему интерес как к свободному агенту. Это не означает, что «Торонто» обязательно смогут обменять его права, потому что я думаю, что самому Михееву любопытно посмотреть, что ждёт его на открытом рынке. По мере приближения к 13 июля это будет представлять большой интерес. Он ищет контракт где-то в диапазоне $ 4 млн или даже больше», — приводит слова Джонстона TSN.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин принял участие в 53 матчах, в которых забил 21 шайбу и сделал 11 голевых передач при показателе полезности «+16». В плей-офф Михеев принял участие в семи матчах, забив два гола и сделав 2 результативные передачи при полезности «0».