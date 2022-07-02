Бывший главный тренер «Локомотива» вошёл в штаб «Сент-Луиса»

63-летний канадский специалист Крэйг Мактавиш стал ассистентом главного тренера «Сент-Луис Блюз» Крэйга Берюбе. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Крэйг провёл около 30 лет в нашей лиге, выступая в качестве игрока, тренера и генерального менеджера. Он сыграл более чем в 1000 матчах, тренировал почти в 700 и является четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Мы рады, что такой опытный специалист присоединился к нашему штабу», — заявил генеральный менеджер «Блюз» Даг Армстронг.

Напомним, Мактавиш начал свою тренерскую карьеру в 2000 году в «Эдмонтоне» и возглавлял клуб на протяжении девяти лет, за этот срок он сумел единожды вывести команду в финал Кубка Стэнли. Крэйг дважды становился серебряным призёром чемпионата мира в качестве ассистента главного тренера сборной Канады. С 2013 по 2015 год был главным менеджером и вице-президентом по хоккейным операциям «Эдмонтона».

В мае 2019 года Мактавиш стал главным тренером ярославского «Локомотива», однако уже к концу сентября он был уволен из клуба, потерпев пять поражений в восьми стартовых матчах сезона.