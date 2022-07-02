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Игроки «Колорадо» уронили Кубок Стэнли второй раз после триумфа

Игроки «Колорадо» уронили Кубок Стэнли второй раз после триумфа
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Игрок команды-победителя Кубка Стэнли — 2022 «Колорадо Эвеланш» Кёртис Макдермид уронил Кубок Стэнли на вечеринке, посвящённой долгожданному триумфу.

Кёртис поднял кубок над своей головой, но не сумел удержать равновесие и упал вместе с трофеем.

Примечательно, что игроки «лавин» второй раз после победы роняют кубок. Ранее эту оплошность допустил форвард Микко Рантанен, уронив Кубок Стэнли на лёд и тем самым помяв нижнюю часть. Это случилось сразу после шестого матча, где клуб из Денвера одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая позволила им выиграть трофей спустя 21 год.

Напомним, «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли третий раз в своей истории. Ранее команда завоёвывала трофей в 1996 и 2001 годах.

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