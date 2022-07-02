Гендиректор «Салавата»: мы сейчас в активной фазе поиска легионеров

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал формирование состава на следующий сезон.

«Пригласить Константина Кольцова – инициатива Козлова. Он предложил его кандидатуру. Они давно знакомы. Козлов отмечал его желание работать, совершенствоваться. Нам понравилось видение его работы. Константин сказал, что знает, чем он будет заниматься. Он сделает всё, чтобы команда завоевала Кубок Гагарина.



Формирование состава? Условия сейчас сложные. Нас покинули все легионеры. Фактически мы формируем новую команду. Это сложно, но интересно. У нас собирается интересная команда, которая начала формироваться уже в плей-офф. Наша молодёжь уже закалённая. Они очень заряжены, понимают, что уже являются не теми молодыми игроками, которые пробуются в основной состав. Они считают себя сердцем команды и занимают свою роль заслуженно.



Мёрфи – это замена Ларсена в качестве атакующего защитника? Да, мы искали атакующего, креативного защитника, который может принять нестандартное решение. Такие игроки нравятся нам и болельщикам. Он отлично играет в неравных составах. Мы посмотрели его игры за последние два сезона. Я думаю, он заменит Ларсена. Надеюсь, это будет удачное подписание.



Кареев? Мы полностью уверены в Карееве. Мы с Андреем лично разговаривали несколько раз. Его манера игры совершенно изменилась. Мы смотрели его игры. Сейчас у него появляется реальный шанс вернуться в КХЛ созревшим игроком. Надеемся, что он найдёт своё место в лиге и продолжит играть после этого сезона в нашей команде.



Ожидать ли новичков? Мы сейчас в активной фазе поиска легионеров, но при этом не торопимся. Для нас нет самоцели занять квоту из пяти иностранцев. Нам важно взять игроков, которые нам нужны. Мы ведём переговоры и надеемся, что скоро будут приобретения», – цитирует Баширова «Спорт БСТ».