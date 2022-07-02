Юрист — о задержании Федотова: это не на голом месте. У военкомата были на то причины

Юрист Андрей Князев прокомментировал ситуацию с задержанием голкипера сборной России Ивана Федотова по подозрению в уклонении от военной службы.

«Не думаю, что это были совсем неизвестные люди. Они представились. Что делать, если в нашей стране иногда призывают не совсем по закону или полностью соблюдая процесс. Никаких отсрочек, оснований не было. Это не единичный случай. Если бы это был студент или фрезеровщик Сидоров, Иванов, Петров, не думаю, что было бы приковано столько внимания СМИ. Давайте рассматривать его не как хоккеиста, а как гражданина. Ему 25 лет, осталось два года до возраста, когда уже не призывают. Он уезжает в другую страну.



У военкомата тоже были причины. Задержание не на голом месте. Скорая помощь — интересный факт, что в хоккей заболевания не мешают играть, а служить мешают. А так всех должны уведомлять, вызывать. Может, в США не дошла повестка. Человек не ведал, не знал в 25 лет, что надо служить», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.