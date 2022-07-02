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Юрист оценил шансы голкипера Федотова пойти в армию

Юрист оценил шансы голкипера Федотова пойти в армию
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Юрист Андрей Князев рассказал, каковы шансы голкипера сборной России и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова пойти в армию.

«Масса возможностей по обжалованию существует у Федотова. Насколько я понимаю, в больницу его забрали по медицинским показаниям. Ему должны в любом случае дать хотя бы временную отсрочку. Чтобы скорая забирала из призывного пункта и потом обратно, о таком я не слышал. Палец сломал или сотрясение мозга. Какое-то заболевание, которое не мешает служить в принципе, но мешает весеннему призыву. Думаю, сейчас он в любом случае не пойдёт служить», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в минувшем сезоне Федотов выступал за ЦСКА и стал лучшим вратарём КХЛ.

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