Два российских хоккеиста, белорус и украинец были выбраны на импорт-драфте CHL — 2022
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1 июля прошёл импорт-драфт CHL – 2022. На нём были выбраны российский форвард Иван Мирошниченко, защитник Андрей Малявин, белорусский вратарь Иван Жигалов и украинский нападающий Никита Зозуля.
Мирошниченко был выбран под общим 24-м номером клубом QMJHL «Бленвиль-Буазбрианд Армада». Малявина выбрал под 34-м номером клуб «Сарния Стинг» из OHL. Жигалов выбран под 47-м номером «Кингстоном Фронтенакс» (OHL), а Зозуля – под 50-м. Его задрафтовал «Флинт Файбёрдс» (OHL).
Напомним, 3 марта «Авангард» сообщил, что у Мирошниченко была обнаружена лимфома Ходжкина. Заболевание протекает в простой форме и поддаётся лечению.
Малявин прошедший сезон провёл в «Сарнии Стинг», Жигалов выступал в QMJHL за «Шербрук Феникс».
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