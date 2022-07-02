Два российских хоккеиста, белорус и украинец были выбраны на импорт-драфте CHL — 2022

1 июля прошёл импорт-драфт CHL – 2022. На нём были выбраны российский форвард Иван Мирошниченко, защитник Андрей Малявин, белорусский вратарь Иван Жигалов и украинский нападающий Никита Зозуля.

Мирошниченко был выбран под общим 24-м номером клубом QMJHL «Бленвиль-Буазбрианд Армада». Малявина выбрал под 34-м номером клуб «Сарния Стинг» из OHL. Жигалов выбран под 47-м номером «Кингстоном Фронтенакс» (OHL), а Зозуля – под 50-м. Его задрафтовал «Флинт Файбёрдс» (OHL).

Напомним, 3 марта «Авангард» сообщил, что у Мирошниченко была обнаружена лимфома Ходжкина. Заболевание протекает в простой форме и поддаётся лечению.

Малявин прошедший сезон провёл в «Сарнии Стинг», Жигалов выступал в QMJHL за «Шербрук Феникс».