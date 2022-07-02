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Игорь Кравчук вошёл в тренерский штаб ЦСКА. Он заменил Корешкова

Игорь Кравчук вошёл в тренерский штаб ЦСКА. Он заменил Корешкова
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Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук стал ассистентом главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова, сообщает официальный телеграм-канал армейцев. Команду покинул Евгений Корешков.

В качестве игрока он провёл пять сезонов в ЦСКА и вместе с командой дважды становился чемпионом СССР (1988, 1989), один раз обладателем Кубка страны (1988) и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов (1987, 1988, 1989). Также 12 лет выступал за различные команды НХЛ, где провёл 699 матчей и набрал 274 очка (64+210).

«Евгений Корешков проделал отличную работу. Хотел бы поблагодарить его и от клуба, и от себя лично. Он был важной частью тренерского штаба, помогал мне в становлении на моём тренерском пути. Безмерно благодарен ему: он отличный специалист и отличный тренер. Желаю ему успешной работы на тренерском поприще и, самое главное, здоровья.

Мы знакомы с Игорем со времён советского ЦСКА, оба играли за команду Виктора Васильевича Тихонова. Прошли совместный путь в четыре года до моего отъезда в Северную Америку. Игорь тоже провёл отличную карьеру в НХЛ. Его опыт, два олимпийских золота, чемпионаты мира помогут нашему клубу в дальнейшем. Сейчас он стал свободным агентом, свободным тренером и присоединяется к нашей команде», – цитирует Фёдорова телеграм-канал ЦСКА.

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