Селянне заявил о том, что станет новым владельцем «Йокерита»

Легенда финского хоккея Теэму Селянне сказал, что активно работает над возвращением «Йокерита» в число участников чемпионата Финляндии и становится владельцем клуба.

«В ближайшие несколько недель будет много информации о будущем клуба в наших медиа, сейчас есть пять главных новостей. Может быть, и хорошо, что всё пришло сразу. Много позитива, все в восторге. Это новое начало. Присоединяюсь к клубу как владелец, но буду вести активную деятельность. Давно восхищаюсь «Йокеритом».

Игра «Йокерита» в КХЛ? В этом были свои плюсы и минусы, было приятно смотреть хороший хоккей. С точки зрения договорённостей это было особенное событие, но теперь я рад, что «Йокерит» возвращается в SM Liiga», – приводит слова Селянне Iltalehti.

Напомним, «Йокерит» с 2014 по 2022 год играл в Континентальной хоккейной лиге. В феврале клуб принял решение не участвовать в плей-офф Кубка Гагарина, а позднее объявил о выходе из лиги.

Селянне играл в системе «Йокерита» с 1986 по 1992 год, после чего отправился в НХЛ. Форвард принял участие в шести Олимпийских играх в составе сборной Финляндии.