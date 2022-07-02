Генменеджер «Сент-Луиса» рассказал о сроках восстановления Торопченко

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал информацию об операции нападающего Алексея Торопченко.
«Это тяжёлый удар. Это одна из тех травм, когда он мог бы поиграть с ней, но усугубить её и выбыть на четыре-пять месяцев. Мы не хотели идти с этим в тренировочный лагерь, а потом вдруг 1 ноября он получил бы травму и пропустил целый год. Мы подумали, что разумнее позаботиться о нём сейчас, чтобы он был сильным, когда вернётся.
Он прошёл путь от игрока фарм-клуба до хоккеиста, которого Крэйг Берюбе использовал бы выше в составе. Рост, катание, физическая форма – он отличный командный парень. Странно говорить так о хоккеисте, который сыграл меньше 40-50 матчей в сезоне, но мы будем скучать по нему в октябре и ноябре и будем ждать его возвращения», – приводит слова Армстронга официальный сайт клуба.
В сезоне-2021/2022 форвард принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ и забросил две шайбы. В плей-офф Торопченко сделал две голевые передачи в 12 играх. Также на его счету 20 (10+10) очков в 42 встречах за «Спрингфилд Тандербёрдс» в АХЛ.
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