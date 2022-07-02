Четвёртый бомбардир «Флориды» Дюклер восстановится после травмы к середине сезона

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» объявил о сроках восстановления нападающего Энтони Дюклера.
Форвард получил травму ахиллова сухожилия во время тренировки в межсезонье, после чего понадобилось хирургическое вмешательство. Ожидается, что хоккеист восстановится к середине сезона-2022/2023.
Травма Дюклера и его внесение в долгосрочный список травмированных дадут «Флориде» временные возможности для манёвра с потолком зарплат – сейчас у клуба свободны только $ 3 млн.
Дюклер стал третьим в списке снайперов «Пантерз» и четвёртым бомбардиром команды в сезоне-2021/2022. В 74 матчах регулярного чемпионата он набрал 58 (31+27) очков при показателе полезности «+19». В розыгрыше Кубка Стэнли – 2022 он принял участие в восьми играх, записав на свой счёт одну шайбу и две голевые передачи.
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