Сайт НХЛ: Георгиев и Самсонов могут получить оффершиты

Официальный сайт НХЛ составил список ограниченно свободных агентов (ОСА), которые с большей долей вероятности могут получить квалификационное предложения от других клубов. По мнению автора материала, оффершиты могут быть сделаны российским вратарям Александру Георгиеву (на фото) и Илье Самсонову.
Если игроки получат оффершиты, то их нынешние клубы вправе либо повторить условия контракта, либо отпустить игроков и получить взамен компенсацию в виде одного или нескольких драфт-пиков в зависимости от суммы предложенной зарплаты хоккеисту.
Также в список тех, кто может получить контрактное предложение другого клуба, находясь в статусе ОСА, вошли Пьер-Люк Дюбуа («Виннипег Джетс»), Каапо Какко («Нью-Йорк Рейнджерс»), Патрик Лайне («Коламбус Блю Джекетс»), Арттури Лехконен («Колорадо Эвеланш»), Мэттью Ткачук («Калгари Флэймз») и другие игроки.
Георгиев одержал 15 побед в 33 матчах, отражая 89,8% бросков и пропуская в среднем 2,92 гола за игру. Самсонов имеет 23 победы в 44 встречах, процент отражённых бросков на отметке 89,6 и коэффициент надёжности 3,02.
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