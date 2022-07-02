Адвокат: процедура призыва Федотова нарушена, он выглядит как больной человек

Адвокат Алексей Пономарёв, представляющий интересы вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, прокомментировал состояние своего клиента и рассказал подробности о нарушении процедуры призыва хоккеиста в армию.

«На эту секунду мы не можем точно сказать, как обстоят дела. Он находился в госпитале, по крайней мере фактически, но почему-то не числился, как другие больные. Ни нас, ни родителей к нему не допускали. Недавно на территорию госпиталя въехали сотрудники военной полиции. Я им представился, сказал, что я адвокат и спросил, по какому вопросу они приехали. Они развернулись, сели в машину и больше никаких комментариев не давали до тех пор, пока их не пропустили на территорию госпиталя.

С тех пор мы ничего не знаем. Насколько я понимаю, его в тяжёлом состоянии хотят перевести в какой-то военный следственный орган. Пока он как может аргументирует, что этого делать не надо, но события развиваются стремительно, сейчас на связь он не выходит.

Предсказать его судьбу сложно. Он находился на территории городского военкомата, но на воинском учёте стоит в Москве. Нашли его приписное удостоверение, а проживает он во Всеволожске, то есть к городскому военкомату он не имеет никакого отношения. Также вчера всячески скрывалась информация о его нахождении там, несмотря на то что у него был телефон и он сообщал родственникам, что там находится. Известили сотрудников военкомата, что направлена жалоба в суд и решение приостановлено. Суд должен решать вопрос, но процедура призыва была нарушена, она строго описана в законе. Понятно, что это всё не просто так.

Судя по последней связи с ним, чувствует он себя не очень хорошо. Он говорит, что ему делали какие-то уколы, какие — не знает, ему сказали, что это по назначению врача. Выглядит он не очень хорошо. Я не могу сравнить со вчерашним состоянием, но выглядит он как типичный больной человек», — цитирует адвоката «Матч ТВ».

Накануне Иван был задержан в Санкт-Петербурге и доставлен в военкомат, поскольку уклонялся от воинской службы. В военкомате вратарю стало плохо, после чего его на машине скорой помощи перевезли в одно из медицинских учреждений города. «Матч ТВ» ранее сообщал, что хоккеист находится в военно-морском госпитале Санкт-Петербурга.

Также известно, что игроку вменяют нарушение ст. 328 УК РФ. Согласно статье, Федотову могут грозить денежный штраф, принудительные работы, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

В конце апреля 25-летний Федотов стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА, а в мае подписал контракт с «Филадельфией». Генеральный менеджер «Флайерз» Чак Флетчер заявил, что клуб расследует эту ситуацию.