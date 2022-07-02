Федотов жалуется на обострение гастрита на фоне нервного стресса

Адвокат Алексей Пономарёв, представляющий интересы вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, рассказал о жалобах хоккеиста на обострение гастрита и проблемы с врачебной помощью. Также Пономарёв заявил, что лечащий врач никак не комментирует состояние Федотова.

«В настоящее время Иван находится на территории Военно-морского госпиталя, к нему прибыли сотрудники военной полиции. Они отказались комментировать свои будущие действия, разговаривать с адвокатом и мамой Ивана. На территорию госпиталя не пускают меня как адвоката, не пускают маму.

Его лечащий врач никаким образом на контакт не выходит. Сейчас у Ивана выявлены проблемы со здоровьем. Как я понимаю, на фоне нервного стресса у него происходит обострение гастрита. Чувствует себя Иван плохо. Говорит, что врачебная помощь оказывается ему не в полной мере. Очень сложно чего-то добиться от врачей по текущему состоянию», – цитирует адвоката «РИА Новости Спорт».

1 июля Федотова задержали в Санкт-Петербурге и доставили в военкомат, поскольку он уличён в уклонении от службы в армии. В военкомате вратарю стало плохо, после чего он был госпитализирован в Военно-морской госпиталь Санкт-Петербурга. Ранее адвокат заявлял, что процедура призыва в армию была нарушена.

Сообщалось, что игроку вменяют нарушение ст. 328 УК РФ. По данной статье могут грозить денежный штраф, принудительные работы, арест до шести месяцев или лишение свободы до двух лет.

25-летний Федотов – серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 и обладатель Кубка Гагарина – 2022 в составе ЦСКА. Его контракт с армейцами завершился 30 апреля, в мае он подписал годичное соглашение с «Филадельфией».