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Болельщики признали сейв Сорокина лучшим в сезоне НХЛ

Болельщики признали сейв Сорокина лучшим в сезоне НХЛ
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Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал автором лучшего спасения в сезоне-2021/2022 Национальной хоккейной лиги по мнению болельщиков – голосование проходило в рамках NHL Fan Choice 2022.

В марте во время гостевого матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» Сорокин дотянулся до шайбы клюшкой и не позволил забить российскому форварду соперника Артемию Панарину.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-аккаунте компании Sportsnet.

Сорокин в сезоне-2021/2022 одержал 26 побед в 52 матчах и провёл семь игр «на ноль». Он стал вторым в лиге по проценту отражённых бросков (92,5%) и в среднем пропускал 2,40 шайбы за игру.

В номинации «Лучший гол сезона» победил защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, автором лучшей голевой передачи стал форвард «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс, а владельцем лучшей бороды признан нападающий «Флориды Пантерз» Джо Торнтон.

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