«Монреаль» ещё не начал переговоры с Романовым о новом контракте

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» пока не начал переговоры о новом контракте с российским защитником Александром Романовым, потому что руководство команды сосредоточено на предстоящем драфте, сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.

«Монреаль» на драфте НХЛ – 2022 будет выбирать под первым номером, и сейчас генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз занят тем, что пытается выменять ещё один выбор в первой десятке. Драфт пройдёт 7 и 8 июля на домашней арене клуба.

Что касается Романова, то сообщается, что ни одна из сторон не обеспокоена из-за того, что переговоры ещё не стартовали. Через несколько дней у защитника истекает контракт новичка, по которому он зарабатывал $ 894 тыс.

В сезоне-2021/2022 Александр провёл 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности «-9».