Жердев покинул итальянский «Мерано»

Российский нападающий Николай Жердев не будет выступать за итальянский «Мерано», сообщается в соцсетях клуба.

Сезон-2021/2022 Жердев начинал в «Братиславе Кэпиталз» в Австрийской хоккейной лиге, объединяющей команды из Австрии, Словении, Италии, Словакии и Венгрии. Однако после трагедии в клубе, когда во время матча умер форвард Борис Садецки, а через несколько дней покончил с собой генеральный директор Душан Пашек-младший, команда досрочно завершила сезон, и Николай был вынужден искать новый клуб.

После этого 37-летний нападающий подписал контракт с итальянским «Мерано» из Альпийской лиги (турнир команд из Италии, Австрии и Словении), за который провёл 18 матчей и набрал 21 (10+11) очко при показателе полезности «+2».

На драфте НХЛ – 2003 Жердев был выбран под четвёртым номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». В НХЛ он отыграл 421 матч за «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию Флайерз» и набрал 261 (115+146) очко. В КХЛ Николай выступал за «Атлант», «Ак Барс», «Спартак», «Северсталь», московское «Динамо», ХК «Сочи», «Торпедо», «Нефтехимик» и рижское «Динамо».