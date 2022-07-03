Жердев покинул итальянский «Мерано»

Российский нападающий Николай Жердев не будет выступать за итальянский «Мерано», сообщается в соцсетях клуба.
Сезон-2021/2022 Жердев начинал в «Братиславе Кэпиталз» в Австрийской хоккейной лиге, объединяющей команды из Австрии, Словении, Италии, Словакии и Венгрии. Однако после трагедии в клубе, когда во время матча умер форвард Борис Садецки, а через несколько дней покончил с собой генеральный директор Душан Пашек-младший, команда досрочно завершила сезон, и Николай был вынужден искать новый клуб.
После этого 37-летний нападающий подписал контракт с итальянским «Мерано» из Альпийской лиги (турнир команд из Италии, Австрии и Словении), за который провёл 18 матчей и набрал 21 (10+11) очко при показателе полезности «+2».
На драфте НХЛ – 2003 Жердев был выбран под четвёртым номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». В НХЛ он отыграл 421 матч за «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию Флайерз» и набрал 261 (115+146) очко. В КХЛ Николай выступал за «Атлант», «Ак Барс», «Спартак», «Северсталь», московское «Динамо», ХК «Сочи», «Торпедо», «Нефтехимик» и рижское «Динамо».
- 3 июля 2022
-
10:25
-
09:59
-
09:03
-
08:29
-
08:11
-
00:04
- 2 июля 2022
-
23:23
-
22:53
-
22:10
-
21:39
-
21:06
-
20:37
-
20:22
-
20:09
-
19:45
-
19:29
-
18:49
-
18:19
-
18:01
-
17:28
-
16:52
-
16:16
-
15:47
-
14:04
-
12:44
-
12:38
-
10:53
-
10:47
-
10:24
-
10:15
-
08:54
-
08:31
-
07:26
-
05:28
-
03:16