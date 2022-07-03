«Айлендерс» попытаются обменять Варламова
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Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов может покинуть клуб, сообщает The Fourth Period. По информации издания, генеральный менеджер «островитян» Лу Ламорелло хочет освободить место под потолком зарплат и обменять Варламова и нападающего Джоша Бейли.
Контракт 34-летнего вратаря с кэпхитом $ 5 млн будет действовать ещё один год. В соглашении у голкипера есть пункт о частичном запрете на обмен. Бейли имеет аналогичную зарплату, однако его контракт с «Айлендерс» рассчитан до конца сезона-2023/2024.
Варламов одержал 10 побед в 31 матче регулярного чемпионата, в среднем пропуская 2,91 шайбы за игру и отражая 91,1% бросков. Бейли в сезоне-2021/2022 провёл 74 матча и набрал 44 (14+30) очка при показателе полезности «-7».
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