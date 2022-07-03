Набоков продолжит работать в «Сан-Хосе», несмотря на увольнение всего тренерского штаба

Временно исполняющий обязанности генерального менеджера «Сан-Хосе Шаркс» Джо Уилл заявил, что российский тренер Евгений Набоков продолжит работу в клубе.
«Набоков играет решающую роль как в тренерской работе на уровне НХЛ (в основной команде), так и в развитии вратарей системы клуба, и он будет продолжать это делать», – цитирует Уилла The Athletic.
Несколько дней назад было объявлено, что главный тренер «Шаркс» Боб Бугнер и его помощники Джон Мэддэн, Джон Маклин и видеоассистент Дэн Дэрроу покидают клуб. В последние три сезона «Сан-Хосе» не выходил в плей-офф.
Во время игровой карьеры Набоков провёл за «акул» 563 матча, одержал 293 победы и оформил 50 шат-аутов – он рекордсмен клуба по этим показателям. С сезона-2015/2016 Евгений работает тренером в системе «Сан-Хосе».
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