Набоков продолжит работать в «Сан-Хосе», несмотря на увольнение всего тренерского штаба

Временно исполняющий обязанности генерального менеджера «Сан-Хосе Шаркс» Джо Уилл заявил, что российский тренер Евгений Набоков продолжит работу в клубе.

«Набоков играет решающую роль как в тренерской работе на уровне НХЛ (в основной команде), так и в развитии вратарей системы клуба, и он будет продолжать это делать», – цитирует Уилла The Athletic.

Несколько дней назад было объявлено, что главный тренер «Шаркс» Боб Бугнер и его помощники Джон Мэддэн, Джон Маклин и видеоассистент Дэн Дэрроу покидают клуб. В последние три сезона «Сан-Хосе» не выходил в плей-офф.

Во время игровой карьеры Набоков провёл за «акул» 563 матча, одержал 293 победы и оформил 50 шат-аутов – он рекордсмен клуба по этим показателям. С сезона-2015/2016 Евгений работает тренером в системе «Сан-Хосе».