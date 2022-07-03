Губерниев: перспективные игроки будут валить за океан, мы этого добиваемся?

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в телеграм-канале поделился мнением о ситуации с вратарём «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым.
«Глядя на историю с Федотовым, перспективные молодые игроки будут при первой возможности валить за океан! Мы этого добиваемся?» – написал Губерниев.
Напомним, 1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге. Он уличён в уклонении от воинской службы, Ивану вменяется нарушение ст. 328 УК РФ. Согласно статье, ему может грозить до двух лет лишения свободы.
По последней информации, Федотов предположительно был отправлен в город Североморск (Мурманская область), который находится более чем в 1300 км от Санкт-Петербурга. Ранее он находился в Военно-морском госпитале, куда был доставлен из военкомата в связи с ухудшением самочувствия.
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