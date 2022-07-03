Кадри хочет долгосрочный контракт с окладом $ 8 млн, «Колорадо» пытается сохранить игрока

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» хочет сохранить в своём составе форварда Назема Кадри, сообщает The Fourth Period. Сам хоккеист рассчитывает подписать долгосрочный контракт с зарплатой более $ 8 млн за сезон, точный оклад будет зависеть от срока соглашения.

«Колорадо» на данный момент имеет под потолком более $ 25 млн свободных средств, однако контрактов на следующий сезон нет не только у Кадри, но и у Валерия Ничушкина, Андре Бураковски, Дарси Кемпера, Джоша Мэнсона, Джека Джонсона, Арттури Лехконена (ограниченно свободный агент) и ещё нескольких игроков.

31-летний Кадри провёл самый результативный сезон в карьере. У него 87 (28+59) очков в 71 игре регулярного чемпионата и ещё 15 (7+8) результативных баллов в 16 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.