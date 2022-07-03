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Адвокат Федотова: связи с Иваном нет, мы выясняем, где он

Адвокат Федотова: связи с Иваном нет, мы выясняем, где он
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Адвокат Алексей Пономарёв, представляющий интересы вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, заявил, что у него нет информации о местонахождении своего клиента, поскольку связь с ним отсутствует.

«В настоящий момент связи с Иваном нет. Мы выясняем ситуацию. Известно ли, где он? К сожалению, нет. Мы выясняем», – приводит слова адвоката «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Пономарёв сообщал, что в ночь на 3 июля хоккеист покинул Военно-морской госпиталь Санкт-Петербурга и предположительно был отправлен в Североморск (Мурманская область). Город находится примерно в 1300 км от Санкт-Петербурга, где Иван был задержан 1 июля. Вратарь уличён в уклонении от воинской службы, согласно ст. 328 УК РФ, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Федотов – серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 и обладатель Кубка Гагарина – 2022 в составе ЦСКА. В мае вратарь подписал однолетний контракт с «Филадельфией».

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