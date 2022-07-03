Варицкий — о ситуации с Федотовым: это станет месседжем для всех молодых игроков

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий прокомментировал ситуацию вокруг вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова.
«Я считаю, что каждый игрок должен сам следить за своей судьбой, устраивать её и заниматься этим вопросом. Каждый должен включать голову. Ситуация с Федотовым станет месседжем для всех молодых игроков», – приводит слова Варицкого ТАСС.
25-летний Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге. Он уличён в уклонении от службы в армии, ему вменяется нарушение статьи 328 УК РФ. Сообщалось, что вратарю стало плохо в военкомате, после чего он был доставлен в Военно-морской госпиталь Санкт-Петербурга.
По заявлению адвоката Алексея Пономарёва, в ночь на 3 июля Иван был предположительно вывезен в Североморск (Мурманская область). Точной информации о его местонахождении пока нет.
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