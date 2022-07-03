Третьяк решил не комментировать задержание Федотова

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отказался комментировать ситуацию с задержанием вратаря «Филадельфии Флайерз» и сборной России Ивана Федотова.
«Тема с Федотовым — без комментариев», – сказал Третьяк «РБК Спорт».
1 июля Федотова задержали в Санкт-Петербурге после индивидуальной ледовой тренировки. Сообщалось, что он уличён в уклонении от воинской службы, ему вменяется нарушение ст. 328 УК РФ, согласно которой хоккеисту может грозить до двух лет лишения свободы.
После задержания Ивана доставили в военкомат, где ему стало плохо. Позднее он был отправлен в Военно-морской госпиталь Санкт-Петербурга, при этом ни адвокат, ни родители не имели доступа к нему. Также представитель Федотова подал жалобу в суд из-за нарушения процедуры призыва.
По последней информации, в ночь на 3 июля хоккеист покинул медучреждение и предположительно был отправлен в Североморск (Мурманская область). Его точное местонахождение до сих пор неизвестно.
Федотов – серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 и обладатель Кубка Гагарина – 2022 в составе ЦСКА. В мае вратарь подписал однолетний контракт с «Филадельфией».
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