Вице-президент КХЛ по молодёжному хоккею отказался комментировать дело Федотова

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов не стал комментировать информацию о задержании вратаря клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» и национальной сборной России Ивана Федотова.

«Ничего не известно. Информации официальной никакой нет, поэтому извините, я не могу комментировать», – сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Ранее от комментариев отказался президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Серебряный призёр ОИ-2022 и обладатель Кубка Гагарина – 2022 Иван Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге. Сообщается, что хоккеист уклонялся от воинской службы, ему вменяется нарушение статьи 328 УК РФ.

После задержания ему стало плохо, в связи с чем его направили в Военно-морской госпиталь. По информации адвоката Алексея Пономарёва, представляющего интересы вратаря, в ночь на 3 июля Федотов покинул госпиталь и предположительно был отправлен в Североморск (Мурманская область).