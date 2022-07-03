Вице-президент КХЛ по молодёжному хоккею отказался комментировать дело Федотова

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов не стал комментировать информацию о задержании вратаря клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» и национальной сборной России Ивана Федотова.
«Ничего не известно. Информации официальной никакой нет, поэтому извините, я не могу комментировать», – сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Ранее от комментариев отказался президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Серебряный призёр ОИ-2022 и обладатель Кубка Гагарина – 2022 Иван Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге. Сообщается, что хоккеист уклонялся от воинской службы, ему вменяется нарушение статьи 328 УК РФ.
После задержания ему стало плохо, в связи с чем его направили в Военно-морской госпиталь. По информации адвоката Алексея Пономарёва, представляющего интересы вратаря, в ночь на 3 июля Федотов покинул госпиталь и предположительно был отправлен в Североморск (Мурманская область).
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