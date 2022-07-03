Новиков: не хочется, чтобы Федотову сломали судьбу. Нужно поддержать человека

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал ситуацию вокруг вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, а также вспомнил советские годы и организацию службы хоккеистов в те времена.

«Это ситуация, которая была известна во времена СССР. Я был молодым игроком, закончил институт физкультуры, прошёл всё с военной кафедрой, был аттестован и получил военный билет. Ребята постарше вроде Вити Криволапова, Жени Зимина, Феди Канарейкина и Володи Кучеренко, — они заканчивали другие институты без военной кафедры. Насколько я помню, Женю Зимина забрали прямо на флажке призывного возраста. Он проходил службу в городе Калинин, который нынче Тверь. Там была армейская команда, ближайший филиал ЦСКА. Канарейкин тоже отыграл по призыву за СКА из Калинина и вернулся в «Спартак».

Ещё был вариант – двое детей. У Вити Криволапова такое было, у других ребят. Это не просто отсрочка от армии, а получение военного билета. Лично я воспитывался в профсоюзной команде «Спартак», в «Динамо» и ЦСКА вопросы со службой решались легче.

Призывы проходили только два раза в год. Помню, как великий начальник команды, не буду называть его имени, говорил такую фразу, её помнят все спартаковцы: «Я обо всём договорился, всё будет нормально, но дома не ночуй» (смеётся). Дальше май проходил, в июле команда уезжала на сборы. Но были те, кто попадал в армию: кто-то в армейскую систему, кто-то – в динамовскую. Военную обязанность никто не отменял. Это было прозрачно, спрогнозировано и все всё знали. Таких случаев, как сейчас с Федотовым, раньше не было.

Мы не оспариваем обязанности гражданина по призыву в армию, но очень надеюсь, что ситуация решится как можно быстрее. Не хочется, чтобы Федотову сломали судьбу. Нужно надеяться на лучшее, поддержать человека и верить в здравый смысл», — сказал Новиков «Чемпионату».

Напомним, Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге. Хоккеист уличён в уклонении от воинской службы, по статье 328 УК РФ ему может грозить до двух лет тюрьмы.